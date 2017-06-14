В Астаре автомобиль упал в водный канал, водитель тяжело пострадал

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Пенсар Астаринского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Ваго Астаринского района Ширзадов Шаиг Джанали оглу 1968 г.р., управлявший автомобилем марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным знаком 07-BS-217, врезался в дерево, в результате чего автомобиль упал в водный канал.

Получивший телесные повреждения водитель в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы.

По факту ведется расследование.