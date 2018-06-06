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    В Астаре арестовали торговку трамадолом

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ У жительницы Астаринского района изъято 10 000 ед. сильнодействующих лекарственных препаратов.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Астаринского района задержана Рена Гасанова, занимавшаяся продажей трамадола, включенного в утвержденный соответствующим законом Азербайджанской Республики список сильнодействующий средств. 

    В то же время, в результате проведенных мероприятий было установлено, что женщина занималась продажей на территории Астары лекарственных средств различным лицам. В ее доме обнаружено и изъято 160 ед. сильнодействующих лекарственных препаратов, в составе которых был трамадол.  

    Кроме того, было установлено, что задержанная хранила в постройке во дворе принадлежащего ей частного дома 9 098 ед. привезенных в целях продажи из Ирана сильнодействующих лекарственных препаратов. 

    Решением Астаринского районного суда в отношении Р.Гасановой избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 

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