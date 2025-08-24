О нас

В Астаре 72-летний мужчина утонул в море

В Астаре 72-летний мужчина утонул в море В селе Гамышоба Астаринского района 72-летний мужчина утонул в Каспийском море.
Происшествия
24 августа 2025 г. 21:56
В Астаре 72-летний мужчина утонул в море

В селе Гамышоба Астаринского района 72-летний мужчина утонул в Каспийском море.

Как сообщает южное бюро Report, тело утопленника обнаружили отдыхающие на берегу моря.

Было установлено, что это житель села Бала Шахагач Худаверди Агарза оглу Мамедов (1953 г.р.). Мужчина с ограниченными возможностям периодически приходил к берегу, подышать морским воздухом. Предполагается, что у него случился сердечный приступ, когда он находился в воде.

Тело для проведения обследования передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической Анатомии для обследования.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Astarada 72 yaşlı kişi dənizdə boğulub

Другие новости из категории

При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Из реки Пирсаат в Гобустане извлекли тела трех утопленников
Из реки Пирсаат в Гобустане извлекли тела трех утопленников
24 августа 2025 г. 19:11
В Ходжавенде привлекли к ответственности виновника пожара
В Ходжавенде привлекли к ответственности виновника пожара
24 августа 2025 г. 18:48
В Барде шесть человек пострадали в ДТП с трактором
В Барде шесть человек пострадали в ДТП с трактором
24 августа 2025 г. 18:35
В Абшеронском районе ребенок погиб, выпав из окна многоэтажного здания
ФотоВ Абшеронском районе ребенок погиб, выпав из окна многоэтажного здания
24 августа 2025 г. 18:33
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ Сядяряк
Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 14:11
В Кюрдамире в результате ДТП погиб один человек
ФотоВ Кюрдамире в результате ДТП погиб один человек
24 августа 2025 г. 13:30
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины в Лянкяране
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины в Лянкяране
24 августа 2025 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi