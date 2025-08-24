В Астаре 72-летний мужчина утонул в море

В селе Гамышоба Астаринского района 72-летний мужчина утонул в Каспийском море.
Как сообщает южное бюро
Было установлено, что это житель села Бала Шахагач Худаверди Агарза оглу Мамедов (1953 г.р.). Мужчина с ограниченными возможностям периодически приходил к берегу, подышать морским воздухом. Предполагается, что у него случился сердечный приступ, когда он находился в воде.
Тело для проведения обследования передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической Анатомии для обследования.
По факту проводится расследование.