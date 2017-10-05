ИВ: В Астаре проигнорировавшие предупреждение о паводке 60 семей столкнулись с опасностью

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Астара. 5 октября. REPORT.AZ/ Представители ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана в связи последствиями, вызванными паводками и наводнениями, побывали в Астаре и ознакомились с ситуацией.

Об этом южному бюро Report сообщили в Астаринской районной ИВ.

Было сообщено, что на встрече с руководством района был обсужден вопрос необходимости берегового укрепления реки Астара протяженностью 1200 м: "В результате интенсивных дождей в течении нескольких дней уровень воды в реках Астара и Пенсар повысился на несколько метров, были затоплены близлежащие территории. Особенно были затоплены территории, относящиеся к Супарибагскому муниципалитету, и территория одной погранзаставы. Кроме того, переполнены коллекторы, предназначенные для отвода дождевых вод. Проживающие по улице Гум города и на близлежащих территориях граждане столкнулись с серьезными проблемами. Для предотвращения возможного бедствия ситуация была оценена и за несколько часов население было проинформировано о необходимости покинуть дома и отогнать скот в безопасное место. Однако жители не восприняли это предупреждение всерьез. В результате чего около 60 семей остались лицом к лицу с опасностью. При помощи лодок, и особенно при усердии сотрудников Астаринского районного отдела полиции, жители, оставшиеся в беспомощном состоянии в домах, были эвакуированы".

Отметим, что в настоящее время дождей нет, поэтому паводковые воды отходят естественным образом. В местностях, где вода не уходит, используются генераторы и водные насосы.