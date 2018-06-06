В Астаре 54-летний мужчина получил ножевые ранения

6 июня, 2018 20:41

Астара. 6 июня. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошла поножовщина. Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Какалос. 54-летний Ильтифат Шахверди оглу Ибадов получил два ножевых ранения. Близкие доставили мужчину в Лянкяранскую центральную районную больницу. Члены семьи И.Ибадова заявили, что не знают причины инцидента. Однако отмечается, что мужчина был ранен односельчанином Русифом Рауф оглу Ахадовым. По факту ведется расследование.

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