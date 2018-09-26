В Астаре 4 члена одной семьи попали в аварию

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Астаринском районе 4 члена одной семьи попали в аварию.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром на территории села Арчиван в Астаринском районе.

Так, автомобиль марки "Киа Рио", управляемый жителем Низаминского района города Баку Шириновым Чингизом Джаваншир оглу 1984 г.р., столкнулся с автомобилем марки "Мерседес". Во время аварии в автомобиле находились члены семьи водителя.

В результате аварии отец водителя Ширинов Джаваншир Али оглу 1956 г.р. получил травму головы. Доставленный в Лянкяранскую районную центральную больницу пострадавший был в размещен в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.