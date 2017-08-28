В Астаре 36-летний мужчина покончил с собой

Астара. 28 августа. REPORT.AZ/ В Астаре 36-летний мужчина совершил суицид.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Сим Валех Наджибаддин оглу Оруджев 1981 г.р. повесился в селе Кюлегилан, где проживал.

Супруга покойного сказала, что В. Оруджева ночью дома не было. Утром его нашли во дворе повешенным.

Сообщается, что В. Оруджев страдал нервным расстройством, его психическое состояние было ненормальным.

По факту в Астаринской районной прокуратуре ведется расследование.