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    В Казахстане задержан азербайджанец, пытавшийся ввезти 48 кг золота

    Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 млн долларов

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В аэропорту Астаны сотрудники Пограничной службы изъяли у 37-летнего азербайджанца, летевшего рейсом Стамбул-Астана, 48 килограммов золотых изделий.

    Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в ходе проверки багажа данного гражданина выявлено 311 наименований, 11 786 ювелирных изделий из металла желтого и серого цветов, предположительно из драгоценного металла (32 кг металла желтого цвета и 16 кг металла серого цвета).

    Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 млн долларов. По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

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