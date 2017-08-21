В Казахстане задержан азербайджанец, пытавшийся ввезти 48 кг золота

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В аэропорту Астаны сотрудники Пограничной службы изъяли у 37-летнего азербайджанца, летевшего рейсом Стамбул-Астана, 48 килограммов золотых изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в ходе проверки багажа данного гражданина выявлено 311 наименований, 11 786 ювелирных изделий из металла желтого и серого цветов, предположительно из драгоценного металла (32 кг металла желтого цвета и 16 кг металла серого цвета).

Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 млн долларов. По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.