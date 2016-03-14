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    В ASAN xidmət произошел смертельный случай

    По факту ведется расследование в Бардинской районной прокуратуре

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Бардинском региональном центре ASAN xidmət Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики произошел смертельный случай. 

    Как сообщает Report, внезапно ухудшилось состояние пожилого мужчины, обратившегося в нотариальную службу ASAN xidmət. Немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако несмотря на усилия врачей 70-летний Гулиев Назим Сади оглу скончался. Предполагается, что он умер от сердечного приступа. 

    По факту ведется расследование в Бардинской районной прокуратуре. 

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