В ASAN xidmət произошел смертельный случай

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Бардинском региональном центре ASAN xidmət Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики произошел смертельный случай.

Как сообщает Report, внезапно ухудшилось состояние пожилого мужчины, обратившегося в нотариальную службу ASAN xidmət. Немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако несмотря на усилия врачей 70-летний Гулиев Назим Сади оглу скончался. Предполагается, что он умер от сердечного приступа.

По факту ведется расследование в Бардинской районной прокуратуре.