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    В Армении покончила жизнь самоубийством 16-летняя девушка

    Родители попытались, срезав веревку, спасти девушку, но она уже скончалась

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Ширакской области Армении повесилась 16-летняя девушка, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В отделение местной полиции вечером поступил сигнал о том, что в одном из домов села Геханист обнаружен труп девушки.

    Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили в гостиной, на диване, труп 16-летней М.С.

    Родственники сообщили, что девушку в ванной комнате обнаружил несовершеннолетний брат, который и сообщил родителям. Последние попытались, срезав веревку, спасти девушку, но она уже скончалась.

    Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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