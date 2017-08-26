В Армении покончила жизнь самоубийством 16-летняя девушка

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Ширакской области Армении повесилась 16-летняя девушка, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В отделение местной полиции вечером поступил сигнал о том, что в одном из домов села Геханист обнаружен труп девушки.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили в гостиной, на диване, труп 16-летней М.С.

Родственники сообщили, что девушку в ванной комнате обнаружил несовершеннолетний брат, который и сообщил родителям. Последние попытались, срезав веревку, спасти девушку, но она уже скончалась.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.