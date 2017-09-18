 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Абшеронском районе перевернулся автомобиль: есть погибший

    От полученных повреждений в область головы и туловища водитель скончался на месте ДТП

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Абшероне перевернулся автомобиль, есть погибший.

    Как передает Report, инцидент произошел в Масазыре.

    Так, Мехдизаде Фарман Яшар оглу 1991 г.р. потерял управление за рулем иномарки Opel. В итоге принадлежащая его другу машина перевернулась. Удар во время аварии был настолько сильный, что от полученных повреждений в область головы и туловища водитель скончался на месте ДТП.

    На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi