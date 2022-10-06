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Во время Апрельских боев гражданским объектам нанесен ущерб на 3,6 млн манатов

Во время Апрельских боев гражданским объектам нанесен ущерб на 3,6 млн манатов 11:58
Происшествия
6 октября 2022 г. 12:53
Во время Апрельских боев гражданским объектам нанесен ущерб на 3,6 млн манатов

В период со 2 по 28 апреля 2016 года в результате нарушения режима прекращения огня и обстрелов Агдамского, Геранбойского, Физулинского и Агджебединского районов 6 гражданских лиц были убиты, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, гражданским объектам нанесен ущерб в размере 3 680 336 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров во время выступления на совместном брифинге генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

По его словам, по фактам обстрелов на Агдамского, Геранбойского, Физулинского и Агджебединского районов в период со 2 по 28 апреля 2016 года заведено 35 уголовных дел, по котором проведено предварительное следствие.

"В апреле в результате армянской агрессии убиты 90 военнослужащих, совершено покушение на убийство 333 военнослужащих".

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Версия на английском языке During April battles, damage to civilian objects exceeded $2.1M
Версия на азербайджанском языке "Aprel döyüşlərində mülki obyektlərə 3 680 336 manatlıq maddi ziyan vurulub" - RƏSMİ

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