Во время Апрельских боев гражданским объектам нанесен ущерб на 3,6 млн манатов

11:58

В период со 2 по 28 апреля 2016 года в результате нарушения режима прекращения огня и обстрелов Агдамского, Геранбойского, Физулинского и Агджебединского районов 6 гражданских лиц были убиты, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, гражданским объектам нанесен ущерб в размере 3 680 336 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров во время выступления на совместном брифинге генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

По его словам, по фактам обстрелов на Агдамского, Геранбойского, Физулинского и Агджебединского районов в период со 2 по 28 апреля 2016 года заведено 35 уголовных дел, по котором проведено предварительное следствие.

"В апреле в результате армянской агрессии убиты 90 военнослужащих, совершено покушение на убийство 333 военнослужащих".