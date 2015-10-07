​В Анапе за кражу платежного терминала будут судить азербайджанца

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Анапе в октябре закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который вместе с подельниками вынес платежный терминал на глазах продавца.

Как передает Report, по версии следствия, 13 июля около 20:55 трое лиц уроженцев Республики Азербайджана зашли в магазина «Продукты», где в присутствие продавца похитили платежный терминал самообслуживания «ПОС-12».

Стоимость терминала составила 112 тыс. рублей. В нем находились 47,5 тыс. рублей, списанными с авансового счета платежной системы Qiwi.

Владельцу терминала был причинен ущерб на общую сумму 159.5 тыс. рублей.

В ходе расследования одного из подозреваемых задержали в Москве.

Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.