В ANAMA рассказали о состоянии сотрудника, подорвавшегося на мине в Губадлы

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) сообщило о состоянии сотрудника, подорвавшегося на мине в Губадлы.

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) сообщило о состоянии сотрудника, подорвавшегося на мине в Губадлы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ANAMA, сегодня сапер-кинолог агентства Гусейнов Неджмеддин Абдулла оглу (1984 г. р.), выполняя служебные обязанности на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района, подорвался на противопехотной мине.

Н. Гусейнов после оказания парамедиками агентства первой медицинской помощи был госпитализирован в Физулинскую районную больницу.

"В настоящее время его состояние стабильное. Опасности для жизни нет", - отметили в ANAMA.