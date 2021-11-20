В ANAMA рассказали о состоянии подорвавшегося на мине сотрудника

Оператор-аналитик по неразорвавшимся боеприпасам Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Бабаев Вагиф Ализааб оглу помещен в военный госпиталь Службы государственной безопасности.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
Его состояние оценивается как стабильное.
Отметим, что 19 ноября примерно в 15:00 сотрудник ANAMA Вагиф Бабаев, командированный в Зангиланский район для разминирования территорий, подорвался на противотанковой мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.
Он был доставлен в Баку на вертолете и госпитализирован.
В.Бабаев работает в ANAMA с 2014 года.