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В ANAMA рассказали о состоянии подорвавшегося на мине сотрудника

В ANAMA рассказали о состоянии подорвавшегося на мине сотрудника Оператор-аналитик по неразорвавшимся боеприпасам Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Бабаев Вагиф Ализааб оглу помещен в военный госпиталь Службы государственной безопасности.
Происшествия
20 ноября 2021 г. 16:09
В ANAMA рассказали о состоянии подорвавшегося на мине сотрудника

Оператор-аналитик по неразорвавшимся боеприпасам Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Бабаев Вагиф Ализааб оглу помещен в военный госпиталь Службы государственной безопасности.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что 19 ноября примерно в 15:00 сотрудник ANAMA Вагиф Бабаев, командированный в Зангиланский район для разминирования территорий, подорвался на противотанковой мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Он был доставлен в Баку на вертолете и госпитализирован.

В.Бабаев работает в ANAMA с 2014 года.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA minaya düşən əməkdaşının vəziyyəti ilə bağlı məlumat yayıb

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