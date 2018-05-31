В Алжире изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министерство национальной обороны Алжира сообщило об изъятии на северо-западе страны партии кокаина весом 701 кг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в таком объеме данный наркотик был конфискован в республике впервые.

Партия была доставлена в порт провинции Оран на борту грузового судна, прибывшего из Бразилии. Нелегальный груз был спрятан в контейнере с замороженным мясом.

Объем изъятых нелегальных веществ в Алжире в 2017 году снизился до 48 тонн. В 2016 году этот показатель равнялся 109 тоннам, а в 2015 - 126 тоннам.