​В Алматинской области полсотни азербайджанцев работали незаконно

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Прокуратурой Панфиловского района Алматинской области проведена проверка соблюдения миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранных работников, задействованных в реализации проекта «Западная Европа - Западный Китай».

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом сообщил прокурор района Айдын Торебеков.

"В ходе проведения проверки в ОАО «Евро-Азиатская строительная корпорация «EVRASKON» установлены 56 граждан Республики Азербайджан, у которых при проверке документов, удостоверяющих личность, выявлены нарушения, выразившееся в осуществлении трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения разрешения на трудоустройство, тогда как получение такого разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности", -подчеркнул прокурор.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес начальника Панфиловского РОВД внесено представление об устранении нарушений законности.

По итогам рассмотрения представления виновные лица привлечены к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о выдворении иностранцев за пределы страны.