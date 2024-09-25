В акватории Каспийского моря задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей

В акватории Каспийского моря на административной территории Лянкяранского, Сиязанского и Хачмазского районов задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей.

В акватории Каспийского моря на административной территории Лянкяранского, Сиязанского и Хачмазского районов задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе расследования было установлено, что жители Лянкяранского района Асиф Гасымов, Муса Ахмедов, житель Сиязанского района Бахтияр Эйвазов, жители Шабранского района Эльдар Алиев, Сехран Баширов и Физули Гулиев занимались незаконной рыбной ловлей.

В связи с фактами в отношении нарушителей составлены протоколы, приняты соответствующие меры.