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В акватории Каспийского моря задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей

В акватории Каспийского моря задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей В акватории Каспийского моря на административной территории Лянкяранского, Сиязанского и Хачмазского районов задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей.
Происшествия
25 сентября 2024 г. 17:51
В акватории Каспийского моря задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей

В акватории Каспийского моря на административной территории Лянкяранского, Сиязанского и Хачмазского районов задержаны лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе расследования было установлено, что жители Лянкяранского района Асиф Гасымов, Муса Ахмедов, житель Сиязанского района Бахтияр Эйвазов, жители Шабранского района Эльдар Алиев, Сехран Баширов и Физули Гулиев занимались незаконной рыбной ловлей.

В связи с фактами в отношении нарушителей составлены протоколы, приняты соответствующие меры.

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