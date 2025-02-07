В Актау прошла церемония в память о жертвах потерпевшего крушение самолета AZAL

7 февраля в Актау прошла поминальная церемония в память о погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", произошедшей 25 декабря 2024 года.

7 февраля в Актау прошла церемония в память о погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", произошедшего 25 декабря 2024 года.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Казахстана в Азербайджане и акиматом Мангистауской области.

В поминальной церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы и другие.

Были прочитаны аяты из Корана. Нурдаулет Килыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия по установлению причин авиакатастрофы и оказанию помощи пострадавшим.

Аким Мангистауской области в очередной раз выразил благодарность спасателям, медикам и всем неравнодушным казахстанцам.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. Он отметил, что, расположившись на восточном и западном берегах Каспийского моря, Казахстан и Азербайджан являются важными игроками региональной политики и ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры.

В ходе мероприятия близким погибших казахстанцев были вручены ключи от пяти квартир в новом жилом комплексе города Алматы.