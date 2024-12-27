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В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer

В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer Из Бразилии в город Актау прибыли представители предприятия-изготовителя воздушного судна Embraer.
Происшествия
27 декабря 2024 г. 14:11
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer

Из Бразилии в город Актау прибыли представители предприятия, производящего самолеты Embraer.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия.

Также в ближайшие дни ожидается прибытие из Бразилии представителей Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на английском языке Representatives of Embraer aircraft manufacturing company arrived in Aktau
Версия на азербайджанском языке “Embraer” təyyarə istehsalı müəssisəsinin nümayəndələri Aktauya gəlib

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