В Актау прибыли представители CENIPA в связи с крушением самолета AZAL

28 декабря в город Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

28 декабря в город Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.

Ранее из Бразилии в Актау прибыли представители предприятия, производящего самолеты Embraer.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.