В Актау прибыла спецделегация из Азербайджана в связи с крушением самолета

В Актау прибыла специальная делегация из Азербайджана.

В Актау прибыла специальная делегация из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Специально созданная комиссия из Азербайджанской Республики прибыла в Мангистаускую область в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи Актау. Делегацию, в состав которой входят спасатели, психологи и прокуроры, возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (Кемаледдин Гейдаров - ред.)", - сообщают СМИ.

Отмечается, что аким Мангистауской области Нурдаудет Килыбай и представители правительства Азербайджана проработали соответствующие меры, которые будут приняты в рамках спасательной операции. Килыбай сообщил, что пострадавшим гражданам оказывается необходимая медицинская помощь.