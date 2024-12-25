В Актау прибыла спецделегация из Азербайджана в связи с крушением самолета

В Актау прибыла специальная делегация из Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
"Специально созданная комиссия из Азербайджанской Республики прибыла в Мангистаускую область в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи Актау. Делегацию, в состав которой входят спасатели, психологи и прокуроры, возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (Кемаледдин Гейдаров - ред.)", - сообщают СМИ.
Отмечается, что аким Мангистауской области Нурдаудет Килыбай и представители правительства Азербайджана проработали соответствующие меры, которые будут приняты в рамках спасательной операции. Килыбай сообщил, что пострадавшим гражданам оказывается необходимая медицинская помощь.