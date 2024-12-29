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В Актау для расследования крушения самолета AZAL прибыл представитель ИКАО

В Актау для расследования крушения самолета AZAL прибыл представитель ИКАО В Актау для расследования крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сегодня прибыл руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 10:37
В Актау для расследования крушения самолета AZAL прибыл представитель ИКАО

В Актау для расследования крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сегодня прибыл руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

"29 декабря 2024 года в город Актау по поручению генерального секретаря ИКАО прибыл аккредитованный наблюдатель — руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство отмечает, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана, их открытость в проведении расследования и вовлеченность заинтересованных государств.

"Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в Актау", - добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi: 17 beynəlxalq ekspert təyyarə qəzasını araşdırmaq üçün Aktaudadır
Версия на английском языке ICAO representative arrives in Aktau to investigate AZAL plane crash

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