В Агсу жестоко убит отец пятерых детей - ПОДРОБНОСТИ

Агсу. 24 августа. REPORT.AZ/ Стали известны детали страшного убийства в Агсуинском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, в селе Гегели женщина и ее сын-подросток зарубили топором главу семьи.

Шамиев Шамхал 1970 г.р. был с особой жестокостью убит членами семьи.

Его супруга Халида Шамиева 1976 г.р. вместе с сыном Зейналом Шамиевым 2000 г.р. зарубила мужчину.

Как сообщает местное бюро Report, убитый Ш. Шамиев был ранее судим. Его арестовали за незаконное хранение оружия и 6 месяцев назад он вышел на свободу.

По словам местных жителей, супруга Ш. Шамиева Х. Шамиева сообщила полиции о наличии у мужа огнестрельного оружия и засвидетельствовала в суде против него. После выхода на свободу в семье Ш. Шамиева часто происходили конфликты. Вчера произошел очередной конфликт между отцом трех сыновей и двух дочерей и его супругой Х. Шамиевой и в полночь женщина убила супруга.

В интервью местному бюро Report брат Ш. Шамиева Ахмед Шамиев заявил, что находится в шоке: "До сих пор мой брат никому не причинил вреда. Вчера мы были вместе на застолье. Брат даже не принял спиртного. Убийство было совершено после его возвращения домой. Супруга брата не ладила с ним и настраивала детей против него. Столь жестокое убийство отца пятерых детей не входит в рамки человечности".

Отметим, что после совершения убийства, мать и сын добровольно сдались в полицию и признались в содеянном.

По факту в Агсуинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.