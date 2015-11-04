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    ​В Агстафе легковой автомобиль столкнулся с электровозом, семейная пара получила ранения

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Акстафе легковой автомобиль столкнулся с электровозом.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    На охраняемом переходе в агстафинском селе Татлы столкнулись управляемый жителем района Бахаддином Султановым автомобиль марки "ВАЗ - 21065" и электровоз.

    Раненый в результате ДТП Б.Султанов, его супруга Нарындж Султанова и пассажир госпитализированы.

    Расследование по факту продолжается. 

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