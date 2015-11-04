​В Агстафе легковой автомобиль столкнулся с электровозом, семейная пара получила ранения

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Акстафе легковой автомобиль столкнулся с электровозом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

На охраняемом переходе в агстафинском селе Татлы столкнулись управляемый жителем района Бахаддином Султановым автомобиль марки "ВАЗ - 21065" и электровоз.

Раненый в результате ДТП Б.Султанов, его супруга Нарындж Султанова и пассажир госпитализированы.

Расследование по факту продолжается.