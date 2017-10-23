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    В Akkord-Tekstil произошел пожар, пострадал полковник-лейтенант МЧС

    Причины пожара устанавливаются

    Агстафа. 23 октября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе загорелась фабрика, полковник-лейтенант министерства по чрезвычайным ситуациям получил травмы.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на фабрике Akkord-Tekstil.

    Во время пожара, начавшегося в двух комнатах (160 кв м) фабрики общей площадью 600 кв м, сгорели техника и находившиеся в помещении предметы.

    На место происшествия были привлечены сотрудники и пожарные машины Агстафинской районной противопожарной части МЧС. Присутствующий при работах по локализации пожара начальник Агстафинской районной противопожарной части, полковник-лейтенант Санан Мансуров получил травмы. Разбившиеся стекла порезали ему лицо и руки.

    Причины пожара устанавливаются. 

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