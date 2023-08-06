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В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавший

В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавший В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
Происшествия
6 августа 2023 г. 19:06
В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавший

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация о необходимости оказания помощи в связи дорожно-транспортным происшествием в селе Гияслы Агсуинского района.

По вызову была незамедлительно задействована соответствующая группа спасателей Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль "ВАЗ" врезался в препятствие на обочине дороги, в автомобиле в зажатом положении оказался один человек.

В результате спасательных мероприятий из автомобиля с различными травмами был извлечен один человек и передан по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alan var

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