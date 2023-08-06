В Агсуинском районе произошло ДТП, есть пострадавший

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация о необходимости оказания помощи в связи дорожно-транспортным происшествием в селе Гияслы Агсуинского района.

По вызову была незамедлительно задействована соответствующая группа спасателей Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль "ВАЗ" врезался в препятствие на обочине дороги, в автомобиле в зажатом положении оказался один человек.

В результате спасательных мероприятий из автомобиля с различными травмами был извлечен один человек и передан по назначению.