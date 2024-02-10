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В Агсу задержаны вооруженный мужчина и наркоторговец

В Агсу задержаны вооруженный мужчина и наркоторговец Сотрудниками отдела полиции Агсуинского района проведены операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и занимающихся оборотом психотропных веществ.
Происшествия
10 февраля 2024 г. 09:29
В Агсу задержаны вооруженный мужчина и наркоторговец

Сотрудниками отдела полиции Агсуинского района проведены операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и занимающихся оборотом психотропных веществ.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенной операции по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия был задержан житель города Агсу Эльдениз Бурджалыев, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

При досмотре у задержанного были изъяты обрез ружья, а также пять патронов. Бурджалыев сказал, что нашел это оружие и хотел спрятать его.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных против незаконного оборота наркотических средств, был также задержан Али Новрузов. В ходе обыска у него было обнаружено психотропное вещество метамфетамин.

По фактам в отделе полиции Агсуинского района возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda odlu silah-sursat gəzdirən və psixotrop maddələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb

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