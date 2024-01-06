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В Агсу задержаны причастные к незаконному обороту наркотиков

В Агсу задержаны причастные к незаконному обороту наркотиков В Агсу задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.
Происшествия
6 января 2024 г. 19:12
В Агсу задержаны причастные к незаконному обороту наркотиков

В Агсу задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

В рамках операции, проведенной сотрудниками Агсуинского районного отдела полиции, были задержаны и переданы следствию лица, причастные к сбыту наркотиков на территории района.

Задержанными оказались жители района Натиг Нуриев и Замиг Муслимов. У Н.Нуриева при личном обыске были обнаружены и изъяты героин, метамфетамин и электронные весы. В ходе расследования было установлено, что задержанные привезли наркотические средства и психотропные вещества из Баку для сбыта в Агсу.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsuda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlar saxlanılıb

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