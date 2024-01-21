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В Агсу задержали лиц, незаконно хранившего оружие и занимающегося сбытом наркотиков

В Агсу задержали лиц, незаконно хранившего оружие и занимающегося сбытом наркотиков Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции провели операцию по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.
Происшествия
21 января 2024 г. 10:57
В Агсу задержали лиц, незаконно хранившего оружие и занимающегося сбытом наркотиков

Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции провели операцию по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на основании полученной оперативной информации в качестве подозреваемого был задержан житель города Эльман Асадов (1964 г.р.).

В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, один магазин к этому оружию и пять патронов. Э.Асадов сообщил, что нашел автомат некоторое время назад и сохранил его у себя, не передав полиции.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Шамхал Мамедов, подозреваемый в сбыте наркотиков на территории района. При личном досмотре у него нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства сушеную марихуану.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsuda yaşadığı evdə avtomat gizlədən və narkotik satanlar saxlanılıblar

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