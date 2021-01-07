В Агсу выявлено нарушающее правила карантина кафе

В Агсу выявлено кафе, скрытно действующее в нарушение правил особого карантинного режима.

В Агсу выявлено кафе, действующее в нарушение правил особого карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Агсуинского районного отдела полиции, было установлено, что расположенное на территории города кафе “Гезель Агсу” незаконно функционировало.

В ходе осмотра объекта было установлено, что находившиеся там арендатор Хейран Мамедов и его клиенты нарушили правила карантина. Эти лица были доставлены в отделение полиции.

В отношении 17 клиентов были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях. Собранные в отношении Мамедова и 7 других лиц материалы направлены в районный суд для дачи правовой оценки.