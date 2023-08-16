В Агсу выявлен факт умышленного поджога поля после уборки урожая

В Агсу выявлен факт умышленного поджога убранного зернового поля.

В Агсу выявлен факт умышленного поджога поля зерновых после уборки урожая.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории села Нуран Агсуинского района.

В результате оперативного вмешательства сил Государственной службы пожарной охраны МЧС пожар был потушен в короткие сроки без распространения на обширную территорию. В результате сгорело убранное зерновое поле на площади в 5 гектаров, а также сухая трава и кусты на площади 2 гектара, пострадавших нет.

В результате предварительного расследования, проведенного Государственной службой пожарного надзора МЧС, установлен факт умышленного поджога.

Службой выявлено, что поджог совершен жителем села Заргава Агсуинского района Мамедовым Бахлулом Файяз оглу (1973 г.р.).

Собранные по факту материалы переданы в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.