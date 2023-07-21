В Агсу выявлен факт умышленного поджога приусадебного участка

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям установили личность лица, совершившего умышленный поджог в Агсуинском районе.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям установили личность лица, совершившего умышленный поджог в Агсуинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

18 июля на горячую линию министерства 112 поступила информация о возгорании приусадебного участка в селе Арабсарван.

Благодаря оперативному вмешательству сил пожарной охраны МЧС, пожар был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено распространение огня на частные дома и дворы.

В ходе расследований было установлено, что поджог совершил Ахмедов Шахзаде Шахлар оглу, мужчина признался в содеянном.

Собранные по факту материалы направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.