В Агсу врач скончался на рабочем месте

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе врач скончался на рабочем месте.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в Агсуинской районной центральной больнице.

Житель района Намидар Гулиев 1960 г.р. скончался утром на рабочем месте.

Он работал в больнице стоматологом. Н. Гулиев находился утром в рабочем кабинете, когда его самочувствие резко ухудшилось, и он скончался.

Предполагается, что он скончался от сердечного приступа.

Факт расследуется.