В Агсу врач скончался на рабочем месте

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе врач скончался на рабочем месте.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в Агсуинской районной центральной больнице.
Житель района Намидар Гулиев 1960 г.р. скончался утром на рабочем месте.
Он работал в больнице стоматологом. Н. Гулиев находился утром в рабочем кабинете, когда его самочувствие резко ухудшилось, и он скончался.
Предполагается, что он скончался от сердечного приступа.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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