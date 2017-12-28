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    В Агсу врач скончался на рабочем месте

    Предполагается, что он скончался от сердечного приступа© Report

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе врач скончался на рабочем месте.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в Агсуинской районной центральной больнице.

    Житель района Намидар Гулиев 1960 г.р. скончался утром на рабочем месте.

    Он работал в больнице стоматологом. Н. Гулиев находился утром в рабочем кабинете, когда его самочувствие резко ухудшилось, и он скончался.

    Предполагается, что он скончался от сердечного приступа.

    Факт расследуется.

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