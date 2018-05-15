В Агсу учитель избил директора школы

Агсу. 15 мая. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе учитель избил директора школы.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Лянгябиз.

Между директором средней школы села Лянгябиз Агсуинского района жителем села Чёл Багырлы Шемахинского района Мушфигом Эльсейран оглу Мирзоевым 1985 г.р. и учителем школы возник спор. На почве конфликта учитель школы избил директора.

Он был доставлен в Шемахинскую центральную районную больницу с различными травмами. Сообщается, что состояние размещенного в хирургическое отделение больного тяжелое.

Факт расследуется.