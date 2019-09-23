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В Агсу столкнулись две машины, есть пострадавший

В Агсу столкнулись две машины, есть пострадавший

В районе Агсу столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ-2107".

Как передает Report, один из водителей – 68-летний Гаджиалиев Вахид Гаджиали оглу получил тяжелые телесные повреждения. В результате сильного удара он застрял в деформированной машине.

Водитель был вытащен из машины спасателями МЧС.

Раненый был доставлен в Центральную больницу Агсунского района, затем пострадавшего перевели в Городскую клиническую больницу №1 Баку.

В.Гаджиалиеву поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Его поместили в реанимационное отделение.

По факту ведется расследование. 

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