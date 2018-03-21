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    В Агсу ранен ножом 36-летний мужчина

    Агсу. 21 марта. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе спор двух мужчин завершился кровавым инцидентом.

    Как передает ширванское бюро Report, Джалил Закир оглу Джалилов 1982 г.р. поспорил с земляком Туралом Ага оглу Гюльалиевым.

    Спор перешел в рукопашную драку. Во время драки имевшимся при нем ножом Т.Гюльалиев нанес несколько ранений Дж.Джалилову. Дж.Джалилов был в тяжелом состоянии доставлен в Агсуинскую районную центральную больницу.

    Т.Гюльалиев был задержан сотрудниками отделения полиции Агсуинского района.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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