В Агсу произошло землетрясение

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе произошло землетрясение.
Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
По данным центра, землетрясение магнитудой 3,1 балла было зарегистрировано в 08:29 по местному времени в 24 километрах к юго-западу от станции Пиргулу.
Подземные толчки не ощущались.
Отметим, что ранее и в Агджабединском районе произошло землетрясение.
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