В Агсу произошло землетрясение

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе произошло землетрясение.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По данным центра, землетрясение магнитудой 3,1 балла было зарегистрировано в 08:29 по местному времени в 24 километрах к юго-западу от станции Пиргулу.

Подземные толчки не ощущались.

Отметим, что ранее и в Агджабединском районе произошло землетрясение.