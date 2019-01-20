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    В Агсу произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 3,1 балла было зарегистрировано в 08:29 по местному времени
    © "Hürriyyet"

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе произошло землетрясение.

    Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    По данным центра, землетрясение магнитудой 3,1 балла было зарегистрировано в 08:29 по местному времени в 24 километрах к юго-западу от станции Пиргулу.

    Подземные толчки не ощущались.

    Отметим, что ранее и в Агджабединском районе произошло землетрясение.

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