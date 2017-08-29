В Агсу произошел пожар, приведший к падежу животных

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В ночное время в селе Йенилик Агсуинского района сгорели воспламеняющиеся конструкции стойла общей площадью 126 м2 и 22,5 т из 30 т собранного на крыше стойла сена.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, во время пожара произошел падеж 2 голов крупного рогатого скота (быки) и 2 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы).

Остальная часть сена и близлежащие дома были защищены от огня. Пожар был потушен.