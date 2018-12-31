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    В Агсу после родов скончалась женщина

    Агсу. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Агсу после родов скончалась женщина. 

    Как сообщает Report, инцидент отмечен вчера вечером в районной больнице. 

    По предварительной версии, причиной смерти жительницы Агсу Айшан Садиг гызы Мамедовой 1990 г.р. стали проблемы со свертываемостью крови. 

    Согласно информации, 25 декабря у А.Мамедовой прошли нормальные роды и через 3 дня ее выписали из больницы. 

    Факт расследуется районной прокуратурой. 

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