В Агсу после родов скончалась женщина

31 декабря, 2018 09:44

https://report.az/storage/news/373d7d35577c1f677eae5699a2cec6c7/b250643c-1c36-4aa9-8577-afea64f52dd2_292.jpg Агсу. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Агсу после родов скончалась женщина. Как сообщает Report, инцидент отмечен вчера вечером в районной больнице. По предварительной версии, причиной смерти жительницы Агсу Айшан Садиг гызы Мамедовой 1990 г.р. стали проблемы со свертываемостью крови. Согласно информации, 25 декабря у А.Мамедовой прошли нормальные роды и через 3 дня ее выписали из больницы. Факт расследуется районной прокуратурой.

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