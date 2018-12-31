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Агсу. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Агсу после родов скончалась женщина.
Как сообщает Report, инцидент отмечен вчера вечером в районной больнице.
По предварительной версии, причиной смерти жительницы Агсу Айшан Садиг гызы Мамедовой 1990 г.р. стали проблемы со свертываемостью крови.
Согласно информации, 25 декабря у А.Мамедовой прошли нормальные роды и через 3 дня ее выписали из больницы.
Факт расследуется районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости