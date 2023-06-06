В Агсу перевернулся грузовик, один человек погиб

В Агсуинском районе перевернулся грузовик, один человек погиб.

В Агсуинском районе перевернулся грузовик, один человек погиб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).



Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о необходимости оказания помощи в связи с произошедшим ДТП в селе Падаргышлак.



При оценке оперативной обстановки было установлено, что автомобиль "КамАЗ" перевернулся на обочине дороги, в результате чего один человек оказался зажатым в автомобиле.



В результате принятых мер тело гражданина было извлечено спасателями из поврежденного автомобиля и передано по назначению.