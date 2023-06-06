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В Агсу перевернулся грузовик, один человек погиб

В Агсу перевернулся грузовик, один человек погиб В Агсуинском районе перевернулся грузовик, один человек погиб.
Происшествия
6 июня 2023 г. 09:47
В Агсу перевернулся грузовик, один человек погиб

В Агсуинском районе перевернулся грузовик, один человек погиб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о необходимости оказания помощи в связи с произошедшим ДТП в селе Падаргышлак.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что автомобиль "КамАЗ" перевернулся на обочине дороги, в результате чего один человек оказался зажатым в автомобиле.

В результате принятых мер тело гражданина было извлечено спасателями из поврежденного автомобиля и передано по назначению.

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