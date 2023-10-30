В Агсу перевернулся грузовик, есть погибший

В Агсуинском районе перевернулся грузовик, один человек погиб.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Так, на горячую линию "112" поступил вызов о необходимости оказания помощи в связи с произошедшим ДТП в селе Калва.
Сразу после получения информации были вызваны соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В результате принятых мер тело гражданина было извлечено спасателями из поврежденного автомобиля и передано по назначению.