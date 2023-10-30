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В Агсу перевернулся грузовик, есть погибший

В Агсу перевернулся грузовик, есть погибший В Агсуинском районе перевернулся грузовик, один человек погиб.
Происшествия
30 октября 2023 г. 08:57
В Агсу перевернулся грузовик, есть погибший

В Агсуинском районе перевернулся грузовик, один человек погиб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Так, на горячую линию "112" поступил вызов о необходимости оказания помощи в связи с произошедшим ДТП в селе Калва.

Сразу после получения информации были вызваны соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате принятых мер тело гражданина было извлечено спасателями из поврежденного автомобиля и передано по назначению.

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