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В Агсу перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Агсу перевернулся автомобиль, пострадали три человека 12:48
Происшествия
31 декабря 2021 г. 14:45
В Агсу перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Агсуинском районе Азербайджана перевернулся автомобиль, в результате чего пострадали три человека.

Как передает Верхне-ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано в деревни Падар Гышлаг.

Сообщается, что водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 Мустафаев Сафар Агасафар оглы потерял управление, в результате чего транспортное средство, съехав с дороги, перевернулось. В результате происшествия водитель и его пассажиры – 68-летний Бабакишиев Гардашалы Гардашхан оглы и 38-летняя Мустафаева Гюнель Эйваз гызы получили травмы разной степени.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Кюрдемирского района.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda avtomobil aşıb, 3 nəfər xəsarət alıb

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