В Агсу перевернулся автомобиль, пострадали три человека

12:48

В Агсуинском районе Азербайджана перевернулся автомобиль, в результате чего пострадали три человека.

Как передает Верхне-ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано в деревни Падар Гышлаг.

Сообщается, что водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 Мустафаев Сафар Агасафар оглы потерял управление, в результате чего транспортное средство, съехав с дороги, перевернулось. В результате происшествия водитель и его пассажиры – 68-летний Бабакишиев Гардашалы Гардашхан оглы и 38-летняя Мустафаева Гюнель Эйваз гызы получили травмы разной степени.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Кюрдемирского района.

По факту ведется расследование.