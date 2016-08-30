В Агсу перевернулся автобус с арабскими туристами - пострадали 7 человек - СПИСОК

Агсу. 30 августа. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе перевернулся пассажирский автобус, есть раненые.

Как передает ширванский корреспондент Report, ДТП произошло на 6 км автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы, на отрезке дороги, проходящей через Агсуинский район.

Отмечается, что пассажирский автобус, за рулем которого находился Рустамов Ахмедага Мамедрза оглу 1964 г.р., съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП 7 из находившихся в машине более 20 арабских туристов получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Шемахинскую центральную районную больницу.

Как сообщили из больницы, состояние пострадавших расценивается как удовлетворительное. Пока известны лишь имена некоторых пострадавших, фамилии которых еще устанавливаются. Это - Фатима, Омар, Рава, Гусейн, Аббаси Юсиф, Аршад, Роя Аср.

Факт расследуется следственным отделом Главного управления государственной дорожной полиции.