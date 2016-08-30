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    В Агсу перевернулся автобус с арабскими туристами - пострадали 7 человек - СПИСОК

    Факт расследуется следственным отделом Главного управления государственной дорожной полиции

    Агсу. 30 августа. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе перевернулся пассажирский автобус, есть раненые.

    Как передает ширванский корреспондент Report, ДТП произошло на 6 км автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы, на отрезке дороги, проходящей через Агсуинский район.

    Отмечается, что пассажирский автобус, за рулем которого находился Рустамов Ахмедага Мамедрза оглу 1964 г.р., съехал с дороги и перевернулся.

    В результате ДТП 7 из находившихся в машине более 20 арабских туристов получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Шемахинскую центральную районную больницу.

    Как сообщили из больницы, состояние пострадавших расценивается как удовлетворительное. Пока известны лишь имена некоторых пострадавших, фамилии которых еще устанавливаются. Это - Фатима, Омар, Рава, Гусейн, Аббаси Юсиф, Аршад, Роя Аср.

    Факт расследуется следственным отделом Главного управления государственной дорожной полиции. 

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