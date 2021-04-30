В Агсу оштрафованы организаторы поминок

Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции продолжают контрольно-профилактические мероприятия в связи с карантинным режимом.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий было установлено проведение поминок на территории села Агарх.
Сотрудники РОП предотвратили проведение поминок в доме жителя села Ашрафа Велиева.
С организаторами поминок была проведена разъяснительная беседа. В отношении организаторов церемонии были приняты меры в соответствии с законодательством. Материалы в отношении одного из них - жителя села Элабад Сулеймана Мамедова направлены в суд для дачи правовой оценки.