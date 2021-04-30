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В Агсу оштрафованы организаторы поминок

В Агсу оштрафованы организаторы поминок Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции продолжают контрольно-профилактические мероприятия в связи с карантинным режимом.
Происшествия
30 апреля 2021 г. 17:49
В Агсу оштрафованы организаторы поминок
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Сотрудники Агсуинского районного отдела полиции продолжают контрольно-профилактические мероприятия в связи с карантинным режимом.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных мероприятий было установлено проведение поминок на территории села Агарх.

Сотрудники РОП предотвратили проведение поминок в доме жителя села Ашрафа Велиева.

С организаторами поминок была проведена разъяснительная беседа. В отношении организаторов церемонии были приняты меры в соответствии с законодательством. Материалы в отношении одного из них - жителя села Элабад Сулеймана Мамедова направлены в суд для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Ağsuda yas mərasimi keçirənlər cərimələndi

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