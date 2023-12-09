В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов

В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов.

В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в результате проведенной сотрудниками правоохранительных органов операции на территории района были обнаружены и изъяты одна винтовка, 246 патронов к автоматам и пулеметам и пр.

В результате проведенных за последний день профилактических мероприятий жители района добровольно сдали полиции 6 охотничьих ружей различных марок, а в течение последних 2 месяцев - 18 единиц огнестрельного оружия.