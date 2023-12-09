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В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов

В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов.
Происшествия
9 декабря 2023 г. 12:42
В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов

В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в результате проведенной сотрудниками правоохранительных органов операции на территории района были обнаружены и изъяты одна винтовка, 246 патронов к автоматам и пулеметам и пр.

В результате проведенных за последний день профилактических мероприятий жители района добровольно сдали полиции 6 охотничьих ружей различных марок, а в течение последних 2 месяцев - 18 единиц огнестрельного оружия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsuda xeyli sayda silah-sursat aşkar edilib, 6 odlu silah isə könüllü təhvil verilib

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