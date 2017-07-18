В Агсу медведь напал на сельских жителей

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Агсу. 18 июля. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе медведь напал на сельских жителей.

Как сообщает ширванское бюро Report, жители села Дильман Малик Мамедов и Бехбуд Искендеров подверглись нападению медведя во время выпаса крупного рогатого скота на пастбище близ села.

Сельским жителям удалось спастись, но они не смогли помешать медведю напасть на отару. Медведь растерзал две и покалечил несколько голов крупного рогатого скота.

Жители сообщили бюро Report, что и жители и животные в селе часто подвергаются атакам хищных животных: "Сейчас все в селе от мала до велика в панике. Мы боимся, что в любой момент на село может напасть медведь или другой дикий зверь, покалечить кого-нибудь. Это дикие звери, сегодня они убивают скот, завтра кого-то из жителей".