О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Агсу из-за ДТП без электричества остались семь сел

В Агсу из-за ДТП без электричества остались семь сел В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
26 декабря 2021 г. 18:55
В Агсу из-за ДТП без электричества остались семь сел

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, водитель автомобиля марки "VAZ 21011" Даргях Гусейн оглы Азимов потеряв управление над транспортным средством, врезался в электрический столб у обочины дороги.

30-летний Д.Азимов с тяжелыми травмами был доставлен в районную центральную больницу.

Отметим, что в результате ДТП без электричества остались 7 сел Агсуинского района: Дашдамирбейли, Гягяли, Биджо, Гашад, Чапарлы, Лянгабиз и Рахмагалы.

В настоящее время ведутся работы по электроснабжению этих сел.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağsuda avtomobilin elektrik dirəyinə çırpılması 7 kəndi işıqsız qoyub

Другие новости из категории

У жителя Масаллы изъяли огнестрельное оружие
У жителя Масаллы изъяли огнестрельное оружие
26 декабря 2021 г. 15:26
В Дашкесане задержали больного коронавирусом
В Дашкесане задержали больного коронавирусом
26 декабря 2021 г. 14:45
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пожилую женщину
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пожилую женщину
26 декабря 2021 г. 07:10
В многоэтажном здании в Баку произошел пожар
В многоэтажном здании в Баку произошел пожар
25 декабря 2021 г. 21:32
В Лянкорани задержан водитель-наркоман 
В Лянкорани задержан водитель-наркоман 
25 декабря 2021 г. 11:15
МВД: Полицейским постам на освобожденных территориях переданы лекарства
МВД: Полицейским постам на освобожденных территориях переданы лекарства
25 декабря 2021 г. 10:21
В Мингячевире задержаны фальшивомонетчики
ФотоВ Мингячевире задержаны фальшивомонетчики
25 декабря 2021 г. 10:10
Начинается суд над экс-главой Джалилабадской ИВ
Начинается суд над экс-главой Джалилабадской ИВ
25 декабря 2021 г. 09:57
Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
25 декабря 2021 г. 08:30
В Баку совершен наезд на пешехода
В Баку совершен наезд на пешехода
25 декабря 2021 г. 07:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi