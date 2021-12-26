В Агсу из-за ДТП без электричества остались семь сел

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Агсуинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, водитель автомобиля марки "VAZ 21011" Даргях Гусейн оглы Азимов потеряв управление над транспортным средством, врезался в электрический столб у обочины дороги.

30-летний Д.Азимов с тяжелыми травмами был доставлен в районную центральную больницу.

Отметим, что в результате ДТП без электричества остались 7 сел Агсуинского района: Дашдамирбейли, Гягяли, Биджо, Гашад, Чапарлы, Лянгабиз и Рахмагалы.

В настоящее время ведутся работы по электроснабжению этих сел.

По факту ведется расследование.